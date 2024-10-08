Онлайн-магазин электроники «Плеер.ру» собирается стать маркетплейсом

«Плеер.ру» создаст мобильное приложение и будет сотрудничать с продавцами электроники по партнерской программе.

24 сентября 2024 года по «техническим причинам» перестал работать онлайн-магазин «Плеер.ру», сотрудники компании уволились одним днем. Основатель магазина Алексей Конышев заявил, что бизнес будет переформатирован в маркетплейс техники.

Компания планирует запустить собственное мобильное приложение и сотрудничать по партнерской программе со всеми магазинами гаджетов в России. Об этом пишет «Коммерсант».

Прямую продажу товаров «Плеер.ру» прекратил из-за отсутствия закупочных средств. С августа магазин планировали продать за 2 млрд рублей, но сделка сорвалась по причине срочной выплаты денежных средств поставщику.

Магазин приостанавливал работу в 2018 году, тогда в офисе компании проводили обыски сотрудники ФСБ, причины проверки не разглашались.

За первые шесть месяцев 2024 года через онлайн-платформы продали электронику и бытовую технику на 533 млрд рублей. Рост составил 9,2% по сравнению с тем же периодом 2023 года.