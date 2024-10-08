О браке и разводе сотрудников надо сообщать в военкомат

Если у сотрудника изменилось семейное положение, нужно подавать сведения в военкомат.

Это следует из подпункта «е» пункта 32 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

Там сказано, что ответственные за воинский учет сотрудники вносят в учетные документы сведения об изменениях:

семейного положения;

образования;

структурного подразделения организации;

должности;

места жительства или места пребывания;

состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

В течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений нужно сообщить об этом в военные комиссариаты.

Соответственно, о любых изменениях семейного положения военнообязанного нужно уведомлять военкомат.