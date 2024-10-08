Воинский учет

О браке и разводе сотрудников надо сообщать в военкомат

Если у сотрудника изменилось семейное положение, нужно подавать сведения в военкомат.

Это следует из подпункта «е» пункта 32 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.

Там сказано, что ответственные за воинский учет сотрудники вносят в учетные документы сведения об изменениях:

  • семейного положения;

  • образования;

  • структурного подразделения организации;

  • должности;

  • места жительства или места пребывания;

  • состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.

В течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений нужно сообщить об этом в военные комиссариаты.

Соответственно, о любых изменениях семейного положения военнообязанного нужно уведомлять военкомат.

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Комментарии

5
  • Юзвак Максим

    Любопытно. А получать эту информацию через информационное взаимодействие с ЗАГСом никак нельзя?

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      а нафига это загсу? и привлечь его нельзя!!!! а бухгалтера или кадру - можно.

      Да и всё равно им делать нечего.

      А в ЗАГСЕ - всё время что-нить отмечают! Им некогда

    • VadimBA

      Зачем? Это же будет стоить сущие копейки, если из базы ЗАГСа периодически делать выгрузку данных и тупо загружать ее в свою базу... Так неинтересно.

  • yng

    У них нет никакого информационного взаимодействия, не работает не хера!! Поэтому надо сообщать кто, кого, когда и где и сколько раз! 👹

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    У них нет никакого информационного взаимодействия, не работает не хера!! Поэтому надо сообщать кто, кого, когда и где и сколько раз! 👹

    а с предприятиями есть взаимодействие?