О браке и разводе сотрудников надо сообщать в военкомат

Это следует из подпункта «е» пункта 32 Положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства от 27.11.2006 № 719.
Там сказано, что ответственные за воинский учет сотрудники вносят в учетные документы сведения об изменениях:
семейного положения;
образования;
структурного подразделения организации;
должности;
места жительства или места пребывания;
состояния здоровья граждан, состоящих на воинском учете.
В течение 5 дней со дня изменения соответствующих сведений нужно сообщить об этом в военные комиссариаты.
Соответственно, о любых изменениях семейного положения военнообязанного нужно уведомлять военкомат.
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Комментарии5
Любопытно. А получать эту информацию через информационное взаимодействие с ЗАГСом никак нельзя?
а нафига это загсу? и привлечь его нельзя!!!! а бухгалтера или кадру - можно.
Да и всё равно им делать нечего.
А в ЗАГСЕ - всё время что-нить отмечают! Им некогда
Зачем? Это же будет стоить сущие копейки, если из базы ЗАГСа периодически делать выгрузку данных и тупо загружать ее в свою базу... Так неинтересно.
У них нет никакого информационного взаимодействия, не работает не хера!! Поэтому надо сообщать кто, кого, когда и где и сколько раз! 👹
а с предприятиями есть взаимодействие?