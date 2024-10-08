Жители страны в сентябре продали больше валюты, чем купили

На фоне ослабления рубля россияне начали активнее продавать валюту. Показатель таких продаж за месяц вырос в восемь раз.

В сентябре объем нетто-продажи иностранной валюты физлицами вырос до 55 млрд рублей. По сравнению с августом показатель вырос в восемь раз. Об этом говорится в обзоре ЦБ рисков финансовых рынков.

В сентябре 2023 года жители страны, наоборот, занимались покупкой валюты и потратили на это 56,7 млрд рублей. В основном валюту продают через биржевой рынок и в крупнейших банках.

«Ослабление рубля продолжилось. На этом фоне граждане впервые с августа прошлого года продали больше валюты, чем купили», — сказано на сайте ЦБ.

Чистые продажи иностранной валюты со стороны экспортеров упали на 30% по сравнению с августом и составили 8,3 млрд долларов. Это связано с переходом на расчеты в рублях.

Впервые с мая 2024 года индекс Мосбиржи вырос на 7,8%. Такой результат регулятор связывает с новостями отдельных эмитентов о предстоящей выплате дивидендов.