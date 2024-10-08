Оплату за ремонт обуви можно принимать без ККТ

Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой налогоплательщиком системы налогообложения (за исключением НПД).

В частности, на АУСН также надо применять ККТ, пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Вместе с тем, есть виды деятельности, при которых можно не применять ККТ. Они указаны в п.2 ст. 2 Закона 54-ФЗ о ККТ. В частности, там есть ремонт и окраска обуви.

При таком виде деятельности ИП может в том числе принимать оплату переводом от клиента на карту физлица.

Но надо иметь в виду, что согласно банковским правилам счета физлиц не предназначены для предпринимательской деятельности и банк может заблокировать счет физлица за такие переводы. Впрочем, на практике многие ИП работают так без блокировок.

В дальнейшем оплату, поступившую на карту физлица, вносить на свой расчетный счет ИП нет необходимости.

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