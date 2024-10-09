👪 Если мужчина женился на женщине с двумя детьми, ему положен за них стандартный вычет

На детей супруги от первого брака ее новый муж может получать стандартный налоговый вычет по НДФЛ.

Разъяснение дает Минфин в письме от 01.08.2024 № 03-04-05/72041.

Вычет дают на детей до 18 лет, студентов-очников до 24 лет, недееспособных любого возраста пока в таком размере:

на первого ребенка – 1 400 руб.;

на второго – 1 400 руб.;

на третьего и последующих детей – 3 000 руб.

Получить вычет могут родители, а также супруги родителей.

Супруг родителя, на содержании которого находятся двое детей, имеет право на получение стандартного вычета на двоих детей супруги от первого брака — как на первого и второго ребенка. То есть в размере 1 400 рублей.

Напомним, с 2025 года вычет на второго ребенка вырастет до 2 800 руб., на третьего – до 6 000 руб.

Подробнее о том, кому и в каком объеме положены стандартные налоговые вычеты в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 19 900 рублей.

Все онлайн-курсы входят в подписку «Клерк.Премиум».