Депутат Хамзаев: даже за одну продажу алкоголя без лицензии надо закрыть магазин

В Госдуме предлагают закрывать торговые точки за однократную продажу спиртного без нужной лицензии.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нужно ужесточить наказание за незаконную продажу алкогольных напитков. Он предлагает закрывать торговую точку, если там хоть раз продали спиртное без лицензии.

«Считаю, что даже за однократную продажу нелегального алкоголя, продажу алкоголя в торговой точке без соответствующей лицензии должна быть незамедлительная приостановка деятельности юрлица с последующим запретом заниматься этим видом услуг — любой торговлей», — сказал Хамзаев.

Также он добавил, что в 40% случаев употребление нелегального алкоголя наносит здоровью непоправимый вред.

Недавно комитет Госдумы одобрил депутатский законопроект об уплате госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества точек продаж.