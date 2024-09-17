Госпошлину за продажу алкоголя снизят в три раза, но придется платить за каждую точку

Размер государственной пошлины за лицензию на продажу алкоголя снизят с 65 до 20 тысяч рублей, однако платить придется за каждую торговую точку.

Комитет Госдумы одобрил депутатский законопроект об уплате госпошлины за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в зависимости от количества точек продаж.

Сейчас размер государственной пошлины за лицензию на продажу алкоголя составляет 65 тыс. рублей в год. Эта сумма не зависит от числа торговых объектов или точек общественного питания у организации. Депутаты хотят, чтобы предприниматели платили пошлину в размере 20 тыс. рублей с каждой точки по продаже спиртных напитков.

«Предлагаемый законопроектами механизм по уплате госпошлины за каждый объект и приостановке лицензии в части конкретного объекта позволит существенно снизить финансовые риски компаний по отзыву всей лицензии в регионе. Таким образом, пересмотр подхода взимания государственной пошлины актуален и для крупного бизнеса», — сказано в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, за переоформление лицензий вместо 3,5 тыс. рублей придется заплатить 20 тыс. за каждый полный (неполный) год оставшейся части срока действия действия лицензии по каждому дополнительному торговому объекту или объекту общепита.

По мнению авторов инициативы, законопроект создаст равные условия для всех участников рынка розничной продажи алкоголя и позволит снизить объем нелегальной продукции.

В случае принятия, скорее всего, закон заработает с 1 апреля 2025 года.