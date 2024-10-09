Бухучет на аутсорсе: некоторые функции можно и нужно передавать, а какие-то нет

С переходом на аутсорсинг бухгалтерского учета многие компании сталкиваются с выбором, какие функции можно передать сторонним специалистам, а какие следует оставить внутри организации.

Опытом клиентов поделился Центр корпоративных решений (ЦКР), пресс-релиз есть у «Клерка».

Важность правильного выбора функций неизмерима, поскольку это:

финансовая прозрачность;

оперативность;

возможность концентрации ресурсов на основном бизнесе.

Прежде всего, необходимо проанализировать функции бухгалтерии, которые являются рутинными и не требуют глубокого понимания специфики бизнеса.

К таким задачам можно отнести ведение первички, расчет зарплаты, формирование налоговых деклараций и сопутствующей отчетности.

Передача этих функций внешнему исполнителю позволяет снять с сотрудников внутренних бухгалтерий нагрузку, тем самым освобождая их для более стратегической деятельности. Кроме этого, аутсорсинг может повысить технологичность и скорость обработки данных.

Для успешного аутсорсинга важно внедрение современных ИТ-решений. Передача функций на аутсорсинг не исключает необходимости автоматизации процессов. Системы ERP и электронные архивы документов должны оставаться частью общей экосистемы организации. Это обеспечит не только прозрачность, но и легкость доступа к данным для всех сторон.

«Один из примеров успешного аутсорсинга — кейс нашей работы с российской ИТ-компанией, которая началась всего через 3 дня после создания юрлица клиента. Все процессы с самого начала были переданы нам на аутсорс — и мы создали интегрированную платформу, позволяющую в реальном времени отслеживать бухгалтерские операции. Благодаря оперативной работе сотрудников первая налоговая отчетность компании за декабрь была сдана уже в январе», — рассказывает глава дирекции по бухгалтерскому учету ЦКР Екатерина Морозова.

При передаче функций на аутсорсинг важно учитывать и возможные риски — проблемы с конфиденциальностью, недостаток контроля за процессами или потеря уникальности бизнес-процессов.

Регулярный мониторинг и взаимодействие с аутсорсером помогут минимизировать риски. Важно устанавливать четкие KPI и сроки сдачи отчетности, а также регулярно проводить встречи для оценки работы.

Рутинные процессы можно смело передавать на аутсорсинг, а стратегические функции бухгалтерии — такие как финансовое планирование, анализ и аудит — должны оставаться в ведении внутренней команды.

Это позволяет сохранить контроль над ключевыми аспектами бизнеса и принимать обоснованные решения.

Аутсорсинг бухгалтерии может стать мощным инструментом оптимизации и развития бизнеса, если подходить к нему с умом. Основные элементы успешного аутсорсинга бухучета — выбор функций для передачи, внедрение современных технологий, минимизация рисков и фокус на стратегических задачах.

А в вашей компании какой подход к передаче бухгалтерских функций на сторону? Делитесь в комментариях.