Как разработать финансовую модель бизнеса. Смотрите видео!

Эксперт поделилась инструкцией по созданию финансовых моделей. Освоив этот навык, бухгалтеры смогут повысить свою ценность как специалиста и больше зарабатывать.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы. В этом видео научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Смотрите видеозапись!

Вы узнаете:

С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

Кто отвечает за данные финансовой модели.

Как собрать финансовую модель бизнеса.

Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.