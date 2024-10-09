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Как разработать финансовую модель бизнеса. Смотрите видео!

Эксперт поделилась инструкцией по созданию финансовых моделей. Освоив этот навык, бухгалтеры смогут повысить свою ценность как специалиста и больше зарабатывать.

Финансовое моделирование позволяет управлять деньгами компании и прогнозировать ее развитие. Руководителю необходимо иметь эти данные, чтобы выстраивать бизнес-процессы. В этом видео научимся собирать финансовую модель и выясним, чем она может помочь бизнесу. Смотрите видеозапись!

Вы узнаете:

  • С чего начать формировать финансовую модель бизнеса.

  • Какие данные нужны для формирования финансовой модели.

  • Кто отвечает за данные финансовой модели.

  • Как собрать финансовую модель бизнеса.

  • Пошаговая инструкция по составлению Финмодели.

Бонус от спикера: Гайд с пошаговой инструкцией: «Финансовая модель для бизнеса».

Спикер — Евгения Аптюшева, основатель международного консалтингового агентства «UP CONSULTING», главный бухгалтер, консультант по налогам. Эксперт федеральных каналов, спикер образовательных программ.

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