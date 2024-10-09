Конфискованное имущество нельзя списать в расходы

Чтобы уменьшить налоговую базу, можно списать расходы на покупку имущественных прав при их продаже. С конфискованными товарами это не работает.

Налогоплательщики могут уменьшать полученные доходы на стоимость приобретения имущественных прав и расходов, которые связаны с их продажей. Об этом говорится в ст. 268 НК.

Минфин в своем письме от 19 сентября 2024 г. № 03-03-06/1/90073 разъяснил, что компания не имеет права списывать в расходы стоимость имущества, если оно было конфисковано.

«Изъятие имущества путем конфискации не признается реализацией», — сказано в документе.

Реализацией для целей налогообложения признают передачу товаров, работ или услуг с получением оплаты. Также на безвозмездной основе можно передать права собственности, результаты выполненных работ или оказанных услуг.