За месяц доллар вырос на 6%

Впервые в 2024 году курс доллара поднялся выше 96 рублей. Валюта растет в течение последних двух недель, а за месяц она прибавила 6%.

На ослабление рубля влияет баланс спроса и предложения иностранной валюты на российском рынке. Если с апреля по июль цены на нефть росли, а импортный спрос на валюту был слабым из-за трудностей с трансграничными расчетами, то сейчас доллар снова начал дорожать. Об этом пишет RG.RU.

На курсе валют сказалось снижение до 40% порога обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами, а также сокращение продаж юаней Центробанком (с 7,3 млрд до 200 млн рублей).

В октябре ЦБ собирается нарастить продажи юаней до 5,3 млрд рублей в день. Аналитик УК «Альфа-Капитал» Руслан Дында считает, что это окажет поддержку рублю.