Налоговики заблокировали счета фирмы Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

Счета компании «Диафильм» заблокировали за непредставление налоговой декларации. В 2022 году чистая прибыль организации сократилась на 2 250%.

ФНС приостановила операции по счетам компании «Диафильм». Организация занимается производством фильмов и телепередач, она принадлежит актеру Дмитрию Харатьяну и музыканту Гарику Сукачеву.

Организация работает с 2019 года, но за 2022 год ее выручка составила 0 рублей, а чистая прибыль упала на 2 250%. Компания потеряла 470 тыс. рублей. Об этом пишет RG.RU.

ФНС заблокировала счета за «непредставление налоговой декларации» в течение 20 дней после установленного срока.