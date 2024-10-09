Налоговики заблокировали счета фирмы Дмитрия Харатьяна и Гарика Сукачева

ФНС приостановила операции по счетам компании «Диафильм». Организация занимается производством фильмов и телепередач, она принадлежит актеру Дмитрию Харатьяну и музыканту Гарику Сукачеву.
Организация работает с 2019 года, но за 2022 год ее выручка составила 0 рублей, а чистая прибыль упала на 2 250%. Компания потеряла 470 тыс. рублей. Об этом пишет RG.RU.
ФНС заблокировала счета за «непредставление налоговой декларации» в течение 20 дней после установленного срока.
Комментарии3
так отчетность надо сдавать! Если посмотреть ссылку, то: По информации Telegram-канала SHOT, Пенсионный фонд также взыскивал с "Диафильма" штрафы за не предоставленные вовремя документы.
P.S. а то все бубнят: бухгалтер не нужен
счет поди давно пустой блокирнули, но надо новость, больше новостей
решили закрытие фирмы сделать руками ФНС)))