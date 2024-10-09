😏 В конце октября будет длинная рабочая неделя

Шестидневка возникла из-за переноса в связи с Днем народного единства 4 ноября (понедельник).

Работать шесть дней подряд придется с 28 октября по 2 ноября (суббота) включительно.

При этом 02.11.2024 считается предпраздничным днем, поэтому работать положено на один час меньше.

В силу постановления кабмина от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля.

Всего в октябре 31 календарный день, из них 23 рабочих + 8 выходные.

Полные производственные календари на «Клерке» для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели смотрите здесь.