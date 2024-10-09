😏 В конце октября будет длинная рабочая неделя

Работать шесть дней подряд придется с 28 октября по 2 ноября (суббота) включительно.
При этом 02.11.2024 считается предпраздничным днем, поэтому работать положено на один час меньше.
В силу постановления кабмина от 10.08.2023 № 1314 «О переносе выходных дней в 2024 году» выходной с субботы 2 ноября был перенесен на вторник 30 апреля.
Всего в октябре 31 календарный день, из них 23 рабочих + 8 выходные.
Полные производственные календари на «Клерке» для 5-дневной и 6-дневной рабочей недели смотрите здесь.
Комментарии2
ну вот, печалька (( кто же помнит, что было весной (суббота 2 ноября 2024 г., этот день переносится на 30 апреля 2024 г.)
кто-то помнит что весна была?