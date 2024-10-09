Самые выгодные покупки октября! Топ онлайн-курсов «Клерка» со скидками до 81%

Научитесь рассчитывать НДС для упрощенцев, вести учет на маркетплейсах по правилам 2025 года и составлять отчетность с учетом нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Станьте востребованным специалистом, который разбирается во всех изменениях налоговой реформы-2025, может защитить работодателя от проблем с налоговой. Акция действует до 10 октября.

До конца года осталось чуть больше двух месяцев, а если учитывать, что декабрь пройдет в бесконечных отчетах и предпраздничной суете, то времени на серьезную подготовку к изменениям 2025 года осталось совсем мало.

Поэтому мы запускаем акцию на полезные для каждого бухгалтера онлайн-курсы, которые пригодятся в 2025 году.

Акция на онлайн-курсы действует до 10 октября включительно!

Научитесь вести бухгалтерский учет с нуля, работать на маркетплейсах, рассчитывать НДС по нормам налоговой реформы-2025, а также составлять отчеты с учетом нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность». Актуализируйте свои знания и компетенции, чтобы претендовать на повышение зарплаты в штате или более высокий чек на аутсорсе.

Во время обучения вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу онлайн-курса мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 10 октября 77%: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Скидка до 10 октября 81%: 3 690 рублей вместо 19 900 рублей.

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Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, оформлять счета-фактуры, разберетесь в том, кому положены льготы по НДС и как их применять.

Мы расширили программу онлайн-курса с учетом налоговой реформы-2025 и добавили туда отдельный блок по НДС для упрощенцев.

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Мы обновили наш популярный онлайн-курс и включили в программу новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность», чтобы помочь вам заранее подготовиться к его применению.

Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения семи действующих ФСБУ и подробно разберем стандарты, которые вступят в силу в 2025 году.

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