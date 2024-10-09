К 2030 году МРОТ составит минимум 35 000 рублей

В опубликованных на днях Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, утвержденных Минфином, сказано, что в 2025 году МРОТ составит 48% медианной зарплаты. Тем самым он превысит 22 тысячи рублей в месяц — это рост на 16,6%.

Также заявлено, что повышение МРОТ будет обеспечено к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой, установленной на 2023 год.

Минфин планирует достичь величины МРОТ не менее 35 тысяч рублей в месяц.