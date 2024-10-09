Центробанк хочет разрешить иностранцам инвестировать со счетов типа «С»

Иностранным инвесторам могут разрешить вкладывать средства в российскую экономику на первичном или вторичном рынке, чтобы получить дополнительную ликвидность.

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников Центробанка Ольга Шишлянникова рассказала об идее разрешить иностранным инвесторам использовать активы, которые заблокированы в России и хранятся на счетах типа «С».

Такое решение позволит получить отечественному рынку дополнительную ликвидность, пишут «Ведомости».

Счета типа «С» появились в 2022 году и стали ответом на блокировку ценных бумаг российских инвесторов со стороны недружественных стран. В 2023 году объем активов на таких счетах оценили в 700 млрд рублей.

Председатель набсовета Московской биржи Сергей Швецов считает, что счета «С» лишают торговую площадку капитализации, поэтому иностранцам нужно разрешить хотя бы инвестировать средства с этих счетов в экономику РФ на первичном или вторичном рынке.