Как оформить на таможне санкционные товары: смотрите видео!

Эксперты объяснили, какие изменения произошли в логистике импортных товаров и как можно заработать на внешнеэкономической деятельности.

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться. Эксперты рассказали про основные тенденции, риски и варианты построения логистических цепочек, а также как заниматься таможенным оформлением товаров. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем: