ВЭД

Как оформить на таможне санкционные товары: смотрите видео!

Эксперты объяснили, какие изменения произошли в логистике импортных товаров и как можно заработать на внешнеэкономической деятельности.

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться. Эксперты рассказали про основные тенденции, риски и варианты построения логистических цепочек, а также как заниматься таможенным оформлением товаров. Смотрите видеозапись!

В этом видео разберем:

  • Таможенное оформление санкционных товаров.

  • Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.

  • Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.

  • Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.

  • Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.

  • Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.

  • Параллельный импорт.

  • Новые страховые инструменты для гарантированного возмещения убытков

  • Международное страхование. Когда имеет смысл идти к иностранным страховщикам?

Начать дискуссию