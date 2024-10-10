Как оформить на таможне санкционные товары: смотрите видео!

Схема работы ВЭД и логистические цепочки претерпели существенные изменения. При этом ситуация на рынке логистики продолжает меняться. Эксперты рассказали про основные тенденции, риски и варианты построения логистических цепочек, а также как заниматься таможенным оформлением товаров. Смотрите видеозапись!
В этом видео разберем:
Таможенное оформление санкционных товаров.
Таможенное оформление по контракту с финансовым агентом. Необходимые документы.
Сертификаты. Подтверждение страны происхождения.
Логистическая паутина. Оптимизация маршрутов.
Взаимодействие с европейскими компаниями в реалиях санкционного давления.
Пути выкупа санкционных товаров через третьи страны.
Параллельный импорт.
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