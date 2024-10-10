Налоговики будут высылать ИП на ПСН уведомление о пересчете налога

С 1 ноября 2024 года налоговики начнут применять новую форму уведомления о перерасчете уменьшения налога по патенту на сумму страховых взносов и пособий (КНД 1120530).

Налог пересчитают, если по итогам года, в котором уменьшен налог на страховые взносы, установлено, что уменьшение оказалось неправомерным – оно произошло в размере, превышающем исчисленные в этом году взносы.

Дело в том, что налог по ПСН уменьшают на фиксированные взносы независимо от факта их уплаты. Но если ИП закрылся в середине года или перешел на НПД, то взносы за год будут меньше, а значит уменьшение было излишним и налог надо доплатить.

Фрагмент формы уведомления о пересчете налога по ПСН

О перерасчете ФНС уведомит ИП через личный кабинет или по почте заказным письмом.