Налоговики будут высылать ИП на ПСН уведомление о пересчете налога

Налог пересчитают, если по итогам года, в котором уменьшен налог на страховые взносы, установлено, что уменьшение оказалось неправомерным – оно произошло в размере, превышающем исчисленные в этом году взносы.
Дело в том, что налог по ПСН уменьшают на фиксированные взносы независимо от факта их уплаты. Но если ИП закрылся в середине года или перешел на НПД, то взносы за год будут меньше, а значит уменьшение было излишним и налог надо доплатить.
О перерасчете ФНС уведомит ИП через личный кабинет или по почте заказным письмом.
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