Александр Новак представил основные параметры нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Новак рассказал представителям крупного бизнеса об основных параметрах национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и обозначил возможности участия предпринимательского сообщества в его реализации.

Он напомнил о поставленных Президентом задачах сохранить высокие темпы роста экономики и завершить ее структурную перестройку: необходимо обеспечить темпы роста ВВП выше среднемирового и сохранить четвертое место в мире по объему ВВП по паритету покупательной способности.

«Для того чтобы достичь исполнения целей и задач, которые стоят перед страной, нужно обеспечить формирование новой модели долгосрочного экономического роста. Основа этого роста – экономика предложения, обеспечивающая удовлетворение растущего внутреннего спроса.

Расширение предложения для удовлетворения растущего внутреннего спроса будет обеспечиваться за счет поддержки отечественного производства, роста инвестиционной активности, где драйвером будут выступать частные инвестиции и развитие финансового рынка как одного из источников, повышения производительности труда, изменений структуры и объема экспорта и импорта. Также важно развитие конкуренции и выработка эффективных мер по адаптации нашей экономики к глобальному энергопереходу.

Все это направлено на обеспечение конкурентоспособности наших товаров и услуг, в том числе на международном рынке. Именно эта новая модель роста, основанная на экономике предложения, легла в основу формирования национального проекта “Эффективная и конкурентная экономика”.», – подчеркнул Новак.