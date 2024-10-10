Экономика России

Официально: названы самые перспективные проекты-2024 в промышленности

Глава Минпромторга Антон Алиханов доложил Владимиру Путину о наиболее перспективных промышленных проектах на 2024 год.

Среди главного прозвучало:

  • По итогам восьми месяцев 2024 года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 8,1%.

  • На 30%+ увеличился выпуск компьютеров, электронных и готовых металлических изделий.

  • В машиностроении рост производства по всем видам автомобилей превысил 37%.

  • На все механизмы стимулирования спроса в автопроме государством было выделено около 31,5 млрд рублей. Это позволило добиться роста производства легких коммерческих авто на уровне 27% и легковых машин на уровне почти 44%.

Глава Минпромторга назвал знаковым событием для отрасли запуск производства автомобилей Lada Aura. Проект удалось реализовать при господдержке.

В рамках нацпроекта технологического лидерства по новым энергетическим технологиям планируется добиться увеличения доли российского оборудования для ТЭК до 92% по критической номенклатуре.

  • Для промышленных предприятий, медучреждений, жилых зданий расширен выпуск систем кондиционирования, а также противопожарного оборудования. Локализация в этом сегменте составляет порядка 90%.

  • Алиханов отметил успехи производства нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. Он вскоре станет третьим в мире по объему производства.

  • При поддержке Фонда развития промышленности в Нижегородской области реализуется проект создания крупнейшего в России производства отделочных тканей. Его мощности позволят почти в три раза увеличить объем производства.

Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.

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