Официально: названы самые перспективные проекты-2024 в промышленности

По итогам восьми месяцев 2024 года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 8,1% .

На все механизмы стимулирования спроса в автопроме государством было выделено около 31,5 млрд рублей. Это позволило добиться роста производства легких коммерческих авто на уровне 27% и легковых машин на уровне почти 44%.