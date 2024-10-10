Официально: названы самые перспективные проекты-2024 в промышленности

Среди главного прозвучало:
По итогам восьми месяцев 2024 года объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 8,1%.
На 30%+ увеличился выпуск компьютеров, электронных и готовых металлических изделий.
В машиностроении рост производства по всем видам автомобилей превысил 37%.
На все механизмы стимулирования спроса в автопроме государством было выделено около 31,5 млрд рублей. Это позволило добиться роста производства легких коммерческих авто на уровне 27% и легковых машин на уровне почти 44%.
Глава Минпромторга назвал знаковым событием для отрасли запуск производства автомобилей Lada Aura. Проект удалось реализовать при господдержке.
В рамках нацпроекта технологического лидерства по новым энергетическим технологиям планируется добиться увеличения доли российского оборудования для ТЭК до 92% по критической номенклатуре.
Для промышленных предприятий, медучреждений, жилых зданий расширен выпуск систем кондиционирования, а также противопожарного оборудования. Локализация в этом сегменте составляет порядка 90%.
Алиханов отметил успехи производства нового целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске. Он вскоре станет третьим в мире по объему производства.
При поддержке Фонда развития промышленности в Нижегородской области реализуется проект создания крупнейшего в России производства отделочных тканей. Его мощности позволят почти в три раза увеличить объем производства.
Об этом сообщает телеграм-канал кабмина.
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