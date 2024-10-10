Работодатель должен направлять сведения в тот военкомат, где стоит на учете сотрудник

Сведения о принятых на работу военнообязанных сотрудниках работодатель должен передавать в военкомат. Но не тот, к которому по юрадресу относится организация, а тот, где стоит на учете сотрудник.

В соответствии с п. 32 постановление Правительства от 27.11.2006 № 719 организации направляют сведения о военнообязанных гражданах в военкоматы в целях обеспечения поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета военных комиссариатов.

Учетные формы ведутся на гражданина в военкомате по месту его жительства.

Таким образом, чтобы в учетных формах военкомата были актуальные данные, организация представляет сведения об изменениях в военкомат, в котором гражданин стоит на учете.