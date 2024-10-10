IT-льготы и специалисты могут появиться в сельском хозяйстве

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного заседания совета ГД по вопросам развития сельхозмашиностроения заметил, что те, кто занимается роботизацией в этой сфере, не обладают льготами как IT-специалисты.

Он призвал депутатов вместе с Правительством проанализировать, насколько эффективно работают предоставляемые сегодня льготы в сфере АПК.

«Уже неоднократно говорим: Министерство цифрового развития расписывает эти льготы, а почему нет тех, кто реально занимается IT-технологиями, роботизируя предприятия? И здесь хорошо [бы], чтобы подключились и Комитет по [защите] конкуренции, и Комитет по контролю. Коллеги, если уж мы берем тему и руководители фракций говорили нам о необходимости поддержки сельхозмашиностроения, тогда меры должны быть действенны и мы должны эти вопросы дальше сопровождать», — подчеркнул Володин.

Он добавил: «мы понимаем, что нам надо ориентироваться на свое, отечественное. И там, где есть отечественный аналог, закупать импортный через лизинговые схемы, через субсидирование недопустимо. Если есть аналог, зачем вы будете закупать импортную технику? Надо это считать одной из мер поддержки отечественного товаропроизводителя».

Заявлено, что депутаты будут вести предметный диалог по этому вопросу и с Минцифры, и с Правительством в целом.