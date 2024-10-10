Одобрен закон, уточняющий нормы антимонопольного законодательства. Самозанятых тоже касается

Вчера Совет Федерации одобрил прошедший все три чтения в Госдуме федеральный закон с изменениями в ФЗ «О защите конкуренции».

Закон устанавливает, что основанием для направления Федеральной антимонопольной службой (ФАС) предостережения должностным лицам хозяйствующих субъектов о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства теперь будет любая достоверная информация о планируемом поведении на товарном рынке. Пока что основанием для этого служат только публичные заявления таких лиц.

Из определения сопоставимого товарного рынка убрали географический критерий. Это позволит при определении монопольно высокой цены внутри страны не ориентироваться на валютные цены мировых рынков, а использовать сопоставимые рынки.

Расширен перечень лиц, действующих в интересах хозяйствующих субъектов на бирже, с учетом складывающейся практики биржевых торгов. Больше не будет возможности создания новых унитарных предприятий, работающих на конкурентных рынках, в том числе путем реорганизации, преобразования и изменения видов их деятельности.

В реестр хозяйствующих субъектов закон включил самозанятых — для упрощения получения ими муниципальных и региональных преференций.

С учетом вступления в силу пятого антимонопольного пакета, предусматривающего запрет на монопольную деятельность цифровых платформ, законом установил дополнительные основания для выдачи предупреждения таким субъектам, поясняет сайт Совфеда.

Перечисленные новшества начнут действовать с 1 марта 2025 года.