Как в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев отразить авансы

По строкам 210-230 листа 02 декларации по налогу на прибыль указывают суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период.

Для декларации за 9 месяцев 2024 это будет:

Стр. 210 = стр. 180 декларации за I полугодие 2024 + стр. 290 декларации за I полугодие 2024

Соответственно с разбивкой по бюджетам:

Стр. 220 = стр. 190 декларации за I полугодие 2024 + стр. 300 декларации за I полугодие 2024

Стр. 230 = стр. 200 декларации за I полугодие 2024 + стр. 310 декларации за I полугодие 2024.

Разъяснение дает эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

В строке 290 указывается общая сумма трех авансовых платежей на следующий квартал.

Сумма ежемесячного авансового платежа к уплате в 4 квартале принимается равной 1/3 разницы между суммой аванса, рассчитанной по итогам 9 месяцев, и суммой авансового платежа, рассчитанной по итогам полугодия.

Таким образом, в декларации за 9 месяцев 2024:

Стр. 290 = стр. 180 декларации за 9 месяцев 2024 – стр. 180 за I полугодие 2024

Соответственно с разбивкой по бюджетам:

Стр. 300 = стр. 190 декларации за 9 месяцев 2024 – стр. 190 за I полугодие 2024

Стр. 310 = стр. 200 декларации за 9 месяцев 2024 – стр. 200 за I полугодие 2024.

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