ПСН

Внутри одного муниципалитета не может быть разный налог по ПСН

Региональные власти могут устанавливать разный потенциально возможный доход на ПСН в размере муниципальных образований.

То есть можно дифференцировать территорию субъекта РФ по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований).

Муниципальное образование – это:

  • городское или сельское поселение;

  • муниципальный район;

  • муниципальный округ;

  • городской округ;

  • городской округ с внутригородским делением;

  • внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

При этом НК не предусматривают территориальную дифференциацию внутри каждого муниципального образования.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-11-10/78485.

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