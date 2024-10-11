Внутри одного муниципалитета не может быть разный налог по ПСН

То есть можно дифференцировать территорию субъекта РФ по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований).
Муниципальное образование – это:
городское или сельское поселение;
муниципальный район;
муниципальный округ;
городской округ;
городской округ с внутригородским делением;
внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.
При этом НК не предусматривают территориальную дифференциацию внутри каждого муниципального образования.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-11-10/78485.
Подробнее о том, от чего зависит величина налога по ПСН и как его рассчитать, расскажем на курсе повышения квалификации — «Патентная система налогообложения». Сейчас курс стоит 4 900 рублей вместо
12 900 рублей. Старт потока 15 октября — скорее записывайтесь!
Начать дискуссию