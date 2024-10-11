Внутри одного муниципалитета не может быть разный налог по ПСН

Региональные власти могут устанавливать разный потенциально возможный доход на ПСН в размере муниципальных образований.

То есть можно дифференцировать территорию субъекта РФ по территориям действия патентов по муниципальным образованиям (группам муниципальных образований).

Муниципальное образование – это:

городское или сельское поселение;

муниципальный район;

муниципальный округ;

городской округ;

городской округ с внутригородским делением;

внутригородской район либо внутригородская территория города федерального значения.

При этом НК не предусматривают территориальную дифференциацию внутри каждого муниципального образования.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 20.08.2024 № 03-11-10/78485.