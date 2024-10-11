Доля свободных складов в РФ упала ниже 1%

Участники логистического рынка и представители ретейла заявили о нехватке складских помещений в России. Сейчас доля свободных площадей во всех регионах не превышает 1%.
В Москве и Московской области свободны от 0,4% до 0,8% складов. Об этом пишут «Известия».
К концу 2024 года объем аренды складов по уже подписанным контактам составит порядка 7 млн кв. метров. В 2024-2025 годах дефицит помещений для хранения вырастет до 9,7 млн кв. метров.
На фоне нехватки складов растет цена на их аренду. Сейчас за 1 кв. м компании платят около 10-12 тыс. рублей в год, а в 2022 году эта сумма составляла 5 тыс.
Чтобы не снижалась рентабельность, предприниматели учитывают растущие затраты в итоговой стоимости своей продукции.
«Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости и объемов строительства новых складов», — сказал руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин.
Из-за высокой ключевой ставки и роста цен на материалы дорожает и строительство складов. Чтобы снизить риски, застройщики возводят помещения под конкретных заказчиков.
Основная причина роста спроса на складские помещения — переориентация логистики на южные и восточные направления. Склады становятся популярными в ситуации, когда удлиняются маршруты поставок, а платежи между РФ и иностранными контрагентами проходят нестабильно.
Участники рынка считают, что для преодоления дефицита нужна комплексная поддержка государства. Строителям предлагают предоставить налоговые льготы, а также запустить программу промышленной ипотеки для возведения складов по ставке 3-4% годовых.
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