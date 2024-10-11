Доля свободных складов в РФ упала ниже 1%

Торговым сетям и перевозчикам не хватает складов. Стоимость аренды на такие помещения резко выросла с 5 до 10-12 тысяч рублей.

Участники логистического рынка и представители ретейла заявили о нехватке складских помещений в России. Сейчас доля свободных площадей во всех регионах не превышает 1%.

В Москве и Московской области свободны от 0,4% до 0,8% складов. Об этом пишут «Известия».

К концу 2024 года объем аренды складов по уже подписанным контактам составит порядка 7 млн кв. метров. В 2024-2025 годах дефицит помещений для хранения вырастет до 9,7 млн кв. метров.

На фоне нехватки складов растет цена на их аренду. Сейчас за 1 кв. м компании платят около 10-12 тыс. рублей в год, а в 2022 году эта сумма составляла 5 тыс.

Чтобы не снижалась рентабельность, предприниматели учитывают растущие затраты в итоговой стоимости своей продукции.

«Рост спроса на складские мощности происходит параллельно со снижением скорости и объемов строительства новых складов», — сказал руководитель направления регионального развития бизнеса FM Logistic Артем Хомышин.

Из-за высокой ключевой ставки и роста цен на материалы дорожает и строительство складов. Чтобы снизить риски, застройщики возводят помещения под конкретных заказчиков.

Основная причина роста спроса на складские помещения — переориентация логистики на южные и восточные направления. Склады становятся популярными в ситуации, когда удлиняются маршруты поставок, а платежи между РФ и иностранными контрагентами проходят нестабильно.

Участники рынка считают, что для преодоления дефицита нужна комплексная поддержка государства. Строителям предлагают предоставить налоговые льготы, а также запустить программу промышленной ипотеки для возведения складов по ставке 3-4% годовых.