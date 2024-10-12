Названы товары-лидеры по подделкам за прошлый год в странах ЕАЭС

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ернар Бакенов рассказал, что объем выявленных контрафактных товаров в 2023 году в странах ЕАЭС составил 5,8 млн единиц.
«Лидирующие позиции среди подделок занимают одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары», – отметил Бакенов.
Чтобы защитить потребителей и честный бизнес, ЕЭК совместно со странами ЕАЭС работают над единым пространством для защиты интеллектуальной собственности.
Обсуждается:
совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
запуск единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;
формирование согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете
создание поискового сервиса объектов промышленной собственности, охраняемых в ЕАЭС.
В ближайшее время на официальном сайте ЕАЭС будет опубликован аналитический обзор по интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, а также отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС за 2023 год.
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