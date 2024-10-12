Названы товары-лидеры по подделкам за прошлый год в странах ЕАЭС

В 2023 году в ЕАЭС зафиксировано 4667 нарушений в сфере интеллектуальной собственности.

Директор Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ернар Бакенов рассказал, что объем выявленных контрафактных товаров в 2023 году в странах ЕАЭС составил 5,8 млн единиц.

«Лидирующие позиции среди подделок занимают одежда и обувь, игры и игрушки, запчасти для автомобилей, продукты питания, алкогольная продукция, бытовая техника и электроника, аксессуары», – отметил Бакенов.

Чтобы защитить потребителей и честный бизнес, ЕЭК совместно со странами ЕАЭС работают над единым пространством для защиты интеллектуальной собственности.

Обсуждается:

совершенствование законодательства в сфере интеллектуальной собственности;

запуск единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности;

формирование согласованных подходов к борьбе с нарушениями прав интеллектуальной собственности в интернете

создание поискового сервиса объектов промышленной собственности, охраняемых в ЕАЭС.

В ближайшее время на официальном сайте ЕАЭС будет опубликован аналитический обзор по интеллектуальной собственности в государствах ЕАЭС, а также отчет о состоянии правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в ЕАЭС за 2023 год.