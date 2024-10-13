Иностранные компании будут продавать бизнес в РФ с дисконтом 60%

Чтобы иностранные инвестиции не покидали Россию, власти увеличили взносы на выход с российского рынка, а также размер дисконта при продаже активов.

Минимальный дисконт для сделок по продаже иностранными компаниями активов в РФ увеличили с 50% до 60%. Кроме того, добровольный взнос в бюджет при уходе с российского рынка также вырос с 15% до 35% от рыночной стоимости бизнеса.

Такое решение на этой неделе приняла правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями, пишет РБК. 25% от сделки иностранцы должны заплатить в бюджет в течение первого месяца с момента ее заключения, затем 5% в течение года и еще 5% в течение двух лет.

«Изменение критериев, скорее всего, создаст дополнительное давление на сделки с иностранными активами, так как увеличение дисконта ведет к снижению стоимости продажи актива, а увеличение взноса, в свою очередь, увеличивает затраты продавца на выход», — сказала финансовый директор Aspring Capital Лилия Иост.

Если стоимость сделки превысит 50 млрд рублей, она будет совершаться только с одобрения Владимира Путина.

«Сделано это целенаправленно, чтобы вопреки санкциям иностранный бизнес — то есть иностранные деньги — не покидали Россию», — заявил управляющий партнер адвокатской коллегии «Николаев и партнеры» Юрий Николаев.

Новые условия затронут не только будущие заявления о продаже бизнеса в РФ, но и уже поданные документы, которые комиссия еще не рассмотрела.