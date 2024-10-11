Unilever продала дочернюю компанию в России

10 октября 2024 года компания Unilever продала дочернее предприятие Unilever Russia. Покупателем стала ставропольская государственная корпорация «Арнест».

«Компания Unilever завершила продажу своего российского дочернего предприятия ГК "Арнест" российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома», — сказано на сайте организации.

В сделку вошел весь бизнес Unilever в России, а также четыре завода и предприятие в Белоруссии. Больше компания не будет присутствовать на российском рынке.

Unilever работала в России с 1991 года, компания производит товары повседневного спроса под брендами «Инмарко», Knorr, «Золотой стандарт», Dove, «Бархатные ручки», «Чистая линия», Domestos, Axe, Rexona и другими.

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