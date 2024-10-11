⚡️ Итоги дня: пользователи Яндекс Драйв смогут выкупить машину, ВТБ заблокирует приложение от мошенников за 1 минуту, а прокуратура проверит цены на проезд

Генпрокуратура проверит цены на проезд и доступность транспорта. Надзорные мероприятия коснутся в том числе перевозчиков в новых регионах.

В Санкт-Петербурге открылась уникальная выставка о Викторе Цое. Посетители смогут увидеть более трехсот предметов, связанных с жизнью Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы и арт-образы. Экспозиция будет доступна с 12 октября 2024 года по 10 марта 2025 года.

Яндекс обновил технологию перевода текста на фото и изображениях. Нейросеть сохраняет стиль оригинального текста, игру слов, а также оригинальную верстку изображения. В частности, шрифт и размер букв.

Национальная система платежных карт (НСПК) закончила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей. Технология позволяет использовать один QR-код для разных способов платежей: через СБП, с помощью pay-сервиса, сервиса рассрочки, а вскоре и с использованием цифрового рубля.

Банк ВТБ представил новую функцию для пользователей: при подозрении на мошеннические действие или при краже смартфона можно за 1 минуту отвязать устройства и заблокировать приложение «ВТБ Онлайн». Опция активируется при звонке в контакт-центр, с помощью бота или при поддержке оператора.

«Яндекс Драйв» предложил выкупать арендованные машины. Автомобили, взятые в долгосрочную аренду, можно будет выкупить. Такая услуга станет альтернативой автокредиту. Первоначальный взнос не нужен, оплата списывается ежемесячно равными платежами, а обслуживание, страховку и ремонт на время аренды сервис берет на себя.

В Бурятии на каждую вторую сделку с жильем приглашают шамана. Около половины всего населения республики прибегают к услугам служителей культа, когда нужно решить самые разные вопросы — от вложения денег до смены места жительства.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поковырял в носу и вытер руку о подчиненную. Все произошло во время доклада начальника лесничества Елены Шаляпиной о крупных пожарах в регионе.