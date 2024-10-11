Минфин объяснил, как формировать кассовый чек при предварительной оплате

Продавец, который принимает предоплату, должен выдать клиенту два чека. Один с признаком предоплаты до получения товара, а второй — при полном расчете после его получения.

При получении денежных средств в виде предварительной оплаты и авансов компании и ИП обязаны применять контрольно-кассовую технику и выдавать покупателям чеки. Об этом сказано в федеральном законе № 54-ФЗ.

Если покупатель в качестве предоплаты вносит полную сумму, то в кассовом чеке нужно указать признак способа расчета «предоплата 100%» и тег 1214. Этот чек нужно выдать до момента передачи товара.

Признак «полный расчет» ставится при полной оплате товара с учетом аванса в момент передачи предмета расчета.

«При окончательном расчете в момент передачи предмета расчета формируется второй кассовый чек с признаком способа расчета "полный расчет" и указанием ранее внесенной предварительной оплаты», — сказано в письме Минфина от 13.06.2024 № 30-01-15/54757.

Если оплата проводится по безналу, то продавец обязан обеспечить передачу покупателю кассового чека в электронной форме по номеру мобильного телефона либо по адресу электронной почты, которые указал клиент до совершения расчетов.

И тоже следует сформировать два кассовых чека: для предоплаты и полного расчета. Оба документа направляются клиенту в электронной форме.