Фондовая биржа Казахстана разорвала отношения с Мосбиржей

Мосбиржа больше не входит в состав акционеров Казахстанской фондовой биржи.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) заявила о выходе Мосбиржи из состава ее акционеров.

«KASE сообщает о прекращении взаимоотношений с MOEX, которые основывались на Соглашении о стратегическом сотрудничестве, подписанном биржами 10 октября 2018 года, и связанных с ним соглашениях», — сказано на сайте торговой площадки.

12 июня Мосбиржа попала под санкции со стороны США, с 13 июня площадка перестала торговать долларом и евро.

С 30 сентября 2024 года представитель MOEX Владимир Крекотень вышел из состава Совета директоров KASE на основании его заявления о досрочном прекращении полномочий.

Во время сотрудничества биржи модернизировали торгово-клиринговые системы, внедрили услуги центрального контрагента на рынках, открыли торги новыми финансовыми инструментами.