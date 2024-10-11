Стало известно, какие новые госстандарты (ГОСТы) появятся в 2025 году

Проект Программы национальной стандартизации на 2025 год и дальнейшую перспективу (ПНС-2025) обсудили на расширенном заседании Совета по стандартизации при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии под председательством руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

Всего ПНС-2025 предусматривает разработку стандартов по более чем 5 000 темам. Окончательная редакция проекта ПНС-2025 планируется к утверждению до 1 ноября 2024 года.

Впервые предложения по разработке и актуализации стандартов рассматриваются в разрезе национальных целей развития РФ, указанных Президентом.

Ключевыми областями разработки документов по стандартизации в 2025 году станут сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, комфортная и безопасная среда для жизни, реализация потенциала каждого человека, экологическое благополучие, устойчивая и динамичная экономика, технологическое лидерство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

В рамках ПНС-2025 будут разработаны и актуализированы ГОСТы в машино- и приборостроении, строительстве, электротехническом и агропромышленном комплексах, металлургии, здравоохранении и других областях.

Участники заседания Совета в целом одобрили проект ПНС-2025, сообщает Росстандарт.