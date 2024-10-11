Суд в Петербурге постановил арестовать 156 млн долларов американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ

ВТБ подал к иностранным структурам JPMorgan и российскому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» два иска — один на 74,45 миллиона, второй — на 81,33 миллиона долларов.

Российский банк потребовать взыскать убытки, которые ВТБ понес, когда его зарубежные активы заблокировали после начала ситуации с Украиной.

Одновременно ВТБ потребовал арестовать денежные средства всех девяти ответчиков, запретить российскому «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» «распоряжаться принадлежащим ему имуществом», а также арестовать имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении ряда товарных знаков, пишет Reuters.

Представители ВТБ заявили, что суд должен принять обеспечительные меры. А если этого не сделать, российский банк может понести «значительный ущерб», а исполнение судебного акта будет «затруднено или невозможно».

Судьи удовлетворили требования ВТБ об обеспечении исков частично, постановив арестовать средства только одной из девяти структур JPMorgan Chase.