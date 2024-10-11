Суд в Петербурге постановил арестовать 156 млн долларов американского банка JPMorgan Chase по искам ВТБ

Российский банк потребовать взыскать убытки, которые ВТБ понес, когда его зарубежные активы заблокировали после начала ситуации с Украиной.
Одновременно ВТБ потребовал арестовать денежные средства всех девяти ответчиков, запретить российскому «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» «распоряжаться принадлежащим ему имуществом», а также арестовать имущественные права JPMorgan Chase Bank в отношении ряда товарных знаков, пишет Reuters.
Представители ВТБ заявили, что суд должен принять обеспечительные меры. А если этого не сделать, российский банк может понести «значительный ущерб», а исполнение судебного акта будет «затруднено или невозможно».
Судьи удовлетворили требования ВТБ об обеспечении исков частично, постановив арестовать средства только одной из девяти структур JPMorgan Chase.
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