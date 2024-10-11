Валюта

Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вудcким соглашениям 1944 года

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар.

«Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы», — сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.

Ранее мы писали, что по словам Силуанова, у БРИКС будут свои финансовая, платежная, депозитарная и перестраховочная системы.

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