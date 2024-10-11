Силуанов предложил создать альтернативу Бреттон-Вудcким соглашениям 1944 года

«Надо создавать какую-то альтернативу все-таки Бреттон-Вуду, за 80 лет он уже старенький. Хорошо было бы, чтобы мы за 5 лет подумали о новом облике аля-Бреттон-Вудских соглашений, чтобы тоже были альтернативы», — сказал Силуанов на семинаре по совершенствованию международной валютно-финансовой системы в рамках финансового трека БРИКС, который проходит в Москве.