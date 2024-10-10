Силуанов: у БРИКС будут свои финансовая, платежная, депозитарная и перестраховочная системы

Силуанов заявил, что БРИКС продолжит наращивать свою долю в мировой экономике.
Вот главное из его речи:
Задача минфинов и центробанков в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики и принятия во многом политических решений Запада создать собственную независимую финансовую систему.
Трансграничная платежная инфраструктура БРИКС позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле.
Идет работа по созданию депозитарной системы БРИКС — BRICS Clear. Она основывается на технологии распределенного реестра.
Создание собственной перестраховочной компании даст странам БРИКС мощную систему страхования грузов, товаров и услуг независимо от каких-либо политических ограничений.
Основные итоги интервью привел телеграм-канал Минфина.
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