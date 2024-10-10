Экономика России

Силуанов: у БРИКС будут свои финансовая, платежная, депозитарная и перестраховочная системы

В интервью телеканалу RT Arabic министр финансов РФ Антон Силуанов подвел итоги председательства России в БРИКС и рассказал о работе финансовых органов в рамках этой структуры.

Силуанов заявил, что БРИКС продолжит наращивать свою долю в мировой экономике.

Вот главное из его речи:

  • Задача минфинов и центробанков в том, чтобы в условиях фрагментации мировой экономики и принятия во многом политических решений Запада создать собственную независимую финансовую систему.

  • Трансграничная платежная инфраструктура БРИКС позволит пользователям проводить платежи быстрее и дешевле.

  • Идет работа по созданию депозитарной системы БРИКС — BRICS Clear. Она основывается на технологии распределенного реестра.

  • Создание собственной перестраховочной компании даст странам БРИКС мощную систему страхования грузов, товаров и услуг независимо от каких-либо политических ограничений.

Основные итоги интервью привел телеграм-канал Минфина.

Начать дискуссию