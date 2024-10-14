Иностранцы активно выводят средства со счетов российских брокеров

Активы на брокерских счетах нерезидентов сократились на 9,6%. Инвесторы не хотят попасть под вторичные санкции и выводят средства.

Во втором квартале 2024 года объем средств нерезидентов на счетах российских брокеров сократился почти на 10%. Это первое серьезное падение активов за два года.

Количество брокерских счетов у нерезидентов выросло на 2%, до 30,5 тыс. Однако активы на них уменьшились на 9,6% или на 189 млрд рублей. Сейчас брокеры держат 1,77 трлн рублей от иностранных инвесторов. Об этом пишет «Коммерсант».

Сокращение активов связывают с негативным влиянием на фондовый рынок санкций против Мосбиржи. С 13 июля 2024 года торговая площадка перестала проводить операции с долларов и евро. Инвесторы уходят с российского рынка из-за того, что им недоступны валютные торги.

«Санкционирование биржи и НКЦ повлияло на желание глобальных офшоров делать что-либо в российском периметре. При этом надо понимать, что большая часть таких счетов так или иначе контролируется либо дружественными нерезидентами, либо гражданами РФ», — сказал собеседник издания.

Стоит отметить, что падение активов также наблюдается и в международных офшорах, а также в странах ближнего зарубежья. Например, активы инвесторов в Азербайджане упали на 65%, в Узбекистане — на 30%, в Казахстане — на 20%.