🔥 Завтра старт обучения на всех курсах повышения квалификации и профпереподготовки! Занимайте последние места

Сегодня, 14 октября, последний день осенней акции на курсы повышения квалификации и профпереподготовки — «Осень выгодных цен». Вы еще успеваете купить курсы со скидкой до 83%, чтобы завтра приступить к учебе.
Не теряйте времени —до конца года чуть больше двух месяцев. Время пролетит в бесконечных отчетах и предпраздничной суете, и уже просто не будет возможности подготовиться к работе в 2025 году.
До 15 октября вы можете купить наш самый дорогой курс профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» по специальной цене за 9 900 рублей вместо
59 900 рублей. Начните год с новой востребованной профессией!
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Начните подготовку к новым правилам работы прямо сейчас, пока на курсы действуют скидки до -83%.
Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам осени 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Старт потока 15 октября.
Скидка 83%: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Старт потока 15 октября.
Скидка 44%: 15 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер маркетплейса
На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
Старт потока 15 октября.
Скидка 65%: 9 900 рублей вместо
28 600 рублей.
Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Старт потока 15 октября.
Скидка 64%: 12 900 рублей вместо
36 000 рублей.
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