У ФНС начала работать промостраница по налоговой амнистии за дробление

Если отказаться от дробления бизнеса после выездной налоговой проверки, то под амнистию попадут только нарушения за два года. В остальных случаях, пени и штрафы простят за три года.

На сайте ФНС появилась промостраница с информацией о налоговой амнистии при дроблении бизнеса. Информация поможет компаниям и ИП, которые использовали дробленку для оптимизации налогов, лучше понять условия освобождения от штрафов и пени.

«Если налогоплательщики за периоды 2025 и 2026 года добровольно откажутся от применения таких схем, то суммы доначисленных налогов, пеней и штрафов по результатам налоговых проверок по фактам дробления за 2022—2024 годы будут списаны», — говорится на сайте ФНС.

Амнистию можно получить в отношении налоговых проверок за 2022-2024 годы, если налоговики выявили нарушения, связанные с дроблением. Важно, чтобы решения по ним не вступили в силу на 12 июля 2024 года.

Для получения амнистии не нужно подавать заявлений, достаточно отказаться от применения схемы дробления.

Если отказаться от дробления бизнеса с 1 января 2025 года, действие амнистии распространится на три года – налоговые периоды 2022, 2023 и 2024 годов.

Если отказ от дробления будет за 2025-2026 годы и произойдет только после назначения выездной налоговой проверки, то под амнистию попадут два года — 2022 и 2023. В таком случае будет нужно уточнить налоговые обязательства за 2024 год.