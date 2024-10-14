ФНС: упрощенцу не нужно уведомлять ИФНС о выборе ставки НДС с 2025 года

Выбор ставок по НДС для налогоплательщиков УСН Налоговая служба объяснила в п. 9 своих новых методических рекомендаций в связи с налоговой реформой-2025 и изменениями в НК (документ пока официально не опубликован, его рассылают по почте).

Уведомлять инспекцию о выборе ставки НДС не нужно. Плательщик УСН сам выбирает ставку НДС и далее в счетах-фактурах, первичных учетных документах, УПД, декларации по НДС просто указывает выбранную ставку и исчисленную по ней сумму налога.

Если доходы упрощенца за 2024 год превысили 60 млн рублей, то с 01.01.2025 он вправе выбрать следующие ставки НДС:

общеустановленные 20%, 10% с правом на вычет входного НДС в общем порядке;

специальные ставки 5% или 7%, но без права на вычет входного налога.