УСН

ФНС: упрощенцу не нужно уведомлять ИФНС о выборе ставки НДС с 2025 года

Выбор ставок по НДС для налогоплательщиков УСН Налоговая служба объяснила в п. 9 своих новых методических рекомендаций в связи с налоговой реформой-2025 и изменениями в НК (документ пока официально не опубликован, его рассылают по почте).

Уведомлять инспекцию о выборе ставки НДС не нужно. Плательщик УСН сам выбирает ставку НДС и далее в счетах-фактурах, первичных учетных документах, УПД, декларации по НДС просто указывает выбранную ставку и исчисленную по ней сумму налога.

Если доходы упрощенца за 2024 год превысили 60 млн рублей, то с 01.01.2025 он вправе выбрать следующие ставки НДС:

  • общеустановленные 20%, 10% с правом на вычет

    входного НДС в общем порядке;

  • специальные ставки 5% или 7%, но без права на вычет входного налога.

Подробнее о том, как выбрать выгодную ставку НДС для бизнеса,, расскажем на курсе профпереподготовки с дипломом «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 15 900 рублей вместо 28 600 рублей. Старт потока уже завтра, 15 октября!

Начать дискуссию