ФНС: упрощенцу не нужно уведомлять ИФНС о выборе ставки НДС с 2025 года

Уведомлять инспекцию о выборе ставки НДС не нужно. Плательщик УСН сам выбирает ставку НДС и далее в счетах-фактурах, первичных учетных документах, УПД, декларации по НДС просто указывает выбранную ставку и исчисленную по ней сумму налога.
Если доходы упрощенца за 2024 год превысили 60 млн рублей, то с 01.01.2025 он вправе выбрать следующие ставки НДС:
общеустановленные 20%, 10% с правом на вычет
входного НДС в общем порядке;
специальные ставки 5% или 7%, но без права на вычет входного налога.
Подробнее о том, как выбрать выгодную ставку НДС для бизнеса,, расскажем на курсе профпереподготовки с дипломом «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев. Сейчас курс стоит 15 900 рублей вместо
28 600 рублей. Старт потока уже завтра, 15 октября!
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