Торгово-промышленная палата будет подтверждать происхождение ввезенных товаров

Чтобы компании могли работать с импортным товаром без проблем с документами на стороне иностранных контрагентов, оформлением сертификатов происхождения будет заниматься ТПП. Доказательством будет служить информация от импортера.

Минэкономразвития и Минпромторг планируют дать Торгово-промышленной палате (ТПП) право подтверждать происхождение иностранных товаров, которые ввозят в Россию.

Такой подход позволит участникам внешнеэкономической деятельности обратиться в ТПП, если им не удается получить от контрагентов сертификаты страны происхождения товаров. Подобные трудности возникают из-за санкций или новых логистических схем. Об этом пишут «Ведомости».

Ведомству хотят разрешить готовить сертификаты происхождения на основании доказательств со стороны импортера. Например, можно предоставить контракт, отгрузочные или платежные документы.