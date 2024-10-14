Торгово-промышленная палата будет подтверждать происхождение ввезенных товаров

Минэкономразвития и Минпромторг планируют дать Торгово-промышленной палате (ТПП) право подтверждать происхождение иностранных товаров, которые ввозят в Россию.
Такой подход позволит участникам внешнеэкономической деятельности обратиться в ТПП, если им не удается получить от контрагентов сертификаты страны происхождения товаров. Подобные трудности возникают из-за санкций или новых логистических схем. Об этом пишут «Ведомости».
Ведомству хотят разрешить готовить сертификаты происхождения на основании доказательств со стороны импортера. Например, можно предоставить контракт, отгрузочные или платежные документы.
Начать дискуссию