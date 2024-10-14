Некоммерческие организации могут обязать вести бухучет

Комитет по развитию гражданского общества одобрил законопроект о введении учета в некоммерческих организациях (НКО). В реестр включат все НКО, в которых учредитель Российская Федерация, а также представители государства в органах управления.

«Мы постоянно обращаем внимание на то, что через НКО идут значительные средства бюджета. Из года в год цифры в бюджете страны растут. А значит, все должно быть максимально прозрачно, и мы должны отслеживать эффективность вложенных денег», — сказала председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева.

Под новые правила попадут около 80 организаций. При этом учету не будут подлежать государственные корпорации и компании, а также созданные ими НКО и государственные учреждения.

Законопроект вынесут на заседание парламента 23 октября 2024 года.