Хакеры стали атаковать ресурсы среднего бизнеса в два раза чаще

Чтобы получить доступ к закрытым файлам на серверах среднего бизнеса, хакеры сканируют сайты компаний на наличие уязвимостей.

За первые шесть месяцев 2024 года в 2,2 раза выросло число хакерских атак на интернет-ресурсы среднего бизнеса.

Злоумышленники сканируют сайты и веб-приложения, чтобы найти уязвимости для проведения атак. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя направлений WAF и Anti-DDoS ГК «Солар» Алексея Пашкова.

«До 97% интернет-сайтов хакеры сканируют автоматизированными инструментами в поиске уязвимостей, поэтому даже малозаметные сайты становятся мишенью злоумышленников, которые, к примеру, могут тренироваться перед более масштабными целевыми атаками на крупные известные веб-порталы», — сказал Пашков.

Хакеры с помощью SQL-инъекций могут вмешиваться в запросы, которые посылает веб-приложение к своей базе данных. Также они внедряют в страницу сайта JavaScript-коды и запускают уязвимости для получения доступа к закрытым файлам на сервере.