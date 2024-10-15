С 2025 года освобожденные от НДС в одном случае будут сдавать декларацию НДС

По общему правилу у плательщиков УСН, освобожденных от уплаты НДС, нет обязанности представлять декларацию по НДС. Но есть исключение.

Это случай, когда упрощенец выступает налоговым агентом по НДС. А именно — ввозит товары из стран ЕАЭС.

Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).

А вот отдельно уведомлять налоговый орган об освобождении от уплаты НДС не надо: оно предоставляется автоматически по факту доходов до 60 млн рублей за 2024 год.

Изменения в НК внесены федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ о налоговой реформе-2025.

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