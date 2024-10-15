ФНС уточнила, что с 2025 года на упрощенцев распространяются все льготы по НДС

Перечень не облагаемых НДС операций (льгот) перечислен в ст. 149 НК, а также в п. 2 ст. 146 (операции, не признаваемые объектом налогообложения НДС).

На плательщиков УСН распространяются все льготы и освобождения по НДС, перечисленные в этих статьях НК.

Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).

ФНС приводит пример: если плательщик УСН оказывает услуги общепита, то НДС он не платит независимо от его доходов. Счета-фактуры по таким операциям тоже не составляет (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК).

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