ФНС уточнила, что с 2025 года на упрощенцев распространяются все льготы по НДС

На плательщиков УСН распространяются все льготы и освобождения по НДС, перечисленные в этих статьях НК.
Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).
ФНС приводит пример: если плательщик УСН оказывает услуги общепита, то НДС он не платит независимо от его доходов. Счета-фактуры по таким операциям тоже не составляет (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК).
Подробнее о том, как упрощенцам получить льготы по НДС, расскажем на курсе повышения квалификации с удостоверением «Учет НДС — 2025», в программе есть отдельный блок про расчет НДС для ИП и компаний на УСН. Сейчас курс стоит 7 900 рублей вместо
26 000 рублей.
Обучение начинается сегодня, 15 октября — присоединяйтесь!
Начать дискуссию