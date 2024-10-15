Вычет по НДФЛ при покупке недвижимости можно получить только один раз

Если покупатель приобрел жилье до 1 января 2014 года, то он не имеет права претендовать на получение налогового вычета.

ФНС в своем письме от 18.07.2024 № БС-4-11/8190@ объяснила, может ли покупатель недвижимости получить вычет по НДФЛ, если он уже был получен за объект, который купили до 1 января 2014 года.

Согласно закону № 212-ФЗ, право на имущественный вычет вне зависимости от периода, когда покупатель произвел расходы по приобретению, инвестированию или строительству жилого объекта.

«Налогоплательщик, воспользовавшийся правом на получение имущественного налогового вычета в части расходов, направленных на приобретение до 01.01.2014 объекта недвижимости, не вправе претендовать на получение указанного налогового вычета по расходам на приобретение иных объектов недвижимости», — сказано в письме ФНС.

Вычет предоставят при соблюдении двух обязательных условий: