ФНС объяснила механизм дачи пояснений к декларации НДС

При сравнении данных по операциям контрагентов возможны налоговые разрывы по НДС – несоответствие показателей книг покупок и продаж участников финансово-хозяйственных сделок.

По выявленным разрывам формируются требования о представлении пояснений, которые автоматически направляют налогоплательщикам.

Эти требования — формализованные и машиночитаемые, что позволяет плательщикам загружать данные непосредственно в ERP-системы.

Ответ на уведомления плательщик тоже присылает в формализованном виде, которые система обрабатывает самостоятельно без участия инспектора.

Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).