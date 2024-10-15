ФНС объяснила механизм дачи пояснений к декларации НДС

По выявленным разрывам формируются требования о представлении пояснений, которые автоматически направляют налогоплательщикам.
Эти требования — формализованные и машиночитаемые, что позволяет плательщикам загружать данные непосредственно в ERP-системы.
Ответ на уведомления плательщик тоже присылает в формализованном виде, которые система обрабатывает самостоятельно без участия инспектора.
Об этом сказано в Методических рекомендациях ФНС по НДС для УСН (пока официально не опубликованы, рассылаются по почте).
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