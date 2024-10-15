Организаторам лотерей повысят размер отчислений в бюджет

Чтобы организаторы лотерей адаптировались к новому уровню нагрузки, ставки отчислений будут постепенно расти с 4,2% в 2025 году до 5% в 2028 году.

Госдума во втором и третьем чтениях приняла правительственный закон о последовательном повышении отчислений от проведения лотерей.

С 2025 года базой для расчета таких платежей будет сумма выручки от лотереи за квартал. Сейчас организаторы платят 10% от разницы между суммой выучки и суммой призового фонда.

На 2025 год ставка сбора составит 4,2%, в 2026 году она вырастет до 4,5%, в 2027 году — до 5%, а в 2028 году — до 5,5%.

«Поэтапное увеличение размера целевых отчислений от лотерей представляется необходимым для обеспечения адаптации операторов лотерей к новому уровню финансовой нагрузки, оптимизации процессов проведения лотерей», — сказано в пояснительной записке.

Целевые отчисления направят на финансирование социально значимых объектов и спортивных мероприятий.

Ожидается, что отчисления от лотерей пополнят бюджет на 3,834 млрд рублей в 2025 году, а в 2028 году размер поступлений вырастет до 5,021 млрд.