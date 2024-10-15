Не надо декларировать зарубежный счет, открытый иностранной компанией, даже если она создана россиянином

В ситуации, когда физическое лицо-гражданин РФ создал компанию в ОАЭ и она открыла банковские счета в ОАЭ, декларировать такие счета в России не надо.

Резиденты обязаны уведомлять об открытии, закрытии счетов и об изменении реквизитов зарубежных счетов. Это нужно сделать в течение 1 месяца со дня соответствующего события.

Обязанность декларировать счета касается резидентов РФ. Это:

Физические лица — граждане РФ.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ.

Российские юридические лица.

Зарубежные филиалы, представительства и иные подразделения российских юридических лиц.

Российские дипломатические представительства и консульские учреждения.

Разные международные представительства РФ.

Сама РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.

Нерезиденты - это юридические лица, созданные по иностранному законодательству и находящиеся не в РФ.

В нашем примере счет открывает нерезидент, а именно компания, зарегистрированная в ОАЭ. Поэтому не надо сообщать в налоговую об открытии счета за рубежом компанией-нерезидентом.

Обязанность уведомить налоговый орган была бы в случае открытия счета за рубежом самим физическим лицом. Тот факт, что 100 процентов компании принадлежит резиденту значения не имеет.

Кроме того, налоговые резиденты РФ обязаны уведомлять:

— Об участии в иностранных организациях.

— О контролируемых иностранных компаниях.