Не надо декларировать зарубежный счет, открытый иностранной компанией, даже если она создана россиянином

Резиденты обязаны уведомлять об открытии, закрытии счетов и об изменении реквизитов зарубежных счетов. Это нужно сделать в течение 1 месяца со дня соответствующего события.
Обязанность декларировать счета касается резидентов РФ. Это:
Физические лица — граждане РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в РФ на основании ВНЖ.
Российские юридические лица.
Зарубежные филиалы, представительства и иные подразделения российских юридических лиц.
Российские дипломатические представительства и консульские учреждения.
Разные международные представительства РФ.
Сама РФ, субъекты РФ и муниципальные образования.
Нерезиденты - это юридические лица, созданные по иностранному законодательству и находящиеся не в РФ.
В нашем примере счет открывает нерезидент, а именно компания, зарегистрированная в ОАЭ. Поэтому не надо сообщать в налоговую об открытии счета за рубежом компанией-нерезидентом.
Обязанность уведомить налоговый орган была бы в случае открытия счета за рубежом самим физическим лицом. Тот факт, что 100 процентов компании принадлежит резиденту значения не имеет.
Кроме того, налоговые резиденты РФ обязаны уведомлять:
— Об участии в иностранных организациях.
— О контролируемых иностранных компаниях.
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