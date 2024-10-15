Кредитование

НБКИ разъяснило, какие кредиты доступны ИП

Предприниматели могут оформлять как бизнес-кредиты, так и потребительские займы на личные нужды.

Не имеет значения, какой кредит взял индивидуальный предприниматель: он несет полную ответственность за погашение. Но разница между типами кредита есть.

Бизнес-кредит:

  • выдается для увеличения прибыли;

  • оформляется на крупные суммы;

  • банк оценивает не кредитора, а его предпринимательское дело — оборот, отчетность, окупаемость.

Потребкредит ИП:

  • выдается на любые цели;

  • могут выдать на крупные суммы, но придется подтвердить платежеспособность;

  • банк оценивает только заемщика.

ИП может взять кредит:

  • на пополнение оборотных средств;

  • дополнительное финансирование;

  • приобретение коммерческой и жилой недвижимости;

  • реконструкцию нежилых зданий и капремонт;

  • покупку транспортных средств, оборудования и других материальных активов.

Нацбюро кредитных историй (НБКИ) уточнило, как статус ИП отражается в кредитной истории: не важно, какой тип кредита оформлен, запись о том, что заемщик — ИП, попадет в отчет.

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