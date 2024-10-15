НБКИ разъяснило, какие кредиты доступны ИП

Не имеет значения, какой кредит взял индивидуальный предприниматель: он несет полную ответственность за погашение. Но разница между типами кредита есть.
Бизнес-кредит:
выдается для увеличения прибыли;
оформляется на крупные суммы;
банк оценивает не кредитора, а его предпринимательское дело — оборот, отчетность, окупаемость.
Потребкредит ИП:
выдается на любые цели;
могут выдать на крупные суммы, но придется подтвердить платежеспособность;
банк оценивает только заемщика.
ИП может взять кредит:
на пополнение оборотных средств;
дополнительное финансирование;
приобретение коммерческой и жилой недвижимости;
реконструкцию нежилых зданий и капремонт;
покупку транспортных средств, оборудования и других материальных активов.
Нацбюро кредитных историй (НБКИ) уточнило, как статус ИП отражается в кредитной истории: не важно, какой тип кредита оформлен, запись о том, что заемщик — ИП, попадет в отчет.
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